Ad Acqui c'è la Fiera di Santa Caterina

ACQUI TERME - Ultimi preparativi logistici per la tradizionale Fiera di Santa Caterina, la festa acquese che trasformerà il centro di Acqui in una grande area mercatale.

Da domenica 17 a martedì 19 novembre il concentrico sarà animato da tante bancarelle che proporranno ai clienti acquesi la qualsiasi. Ovviamente non mancheranno spot di street-food ed prodotti enogastronomici. In piazza Don Dolermo, come di consueto, sarà disponibile il parco divertimenti per grandi e piccini. Info: 0144.770254