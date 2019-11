Tour operators americani a spasso per la città termale

ACQUI TERME - Lo scorso weekend cinque tour operator americani hanno fatto visita alla città bollente. I referenti sono stati coinvolti in educational ed altre attivate volte a promuovere il patrimonio storico e le eccellenze enogastronomiche di Acqui Terme e del territorio.

«L’obiettivo è quello di potenziare a livello internazionale l’immagine della città e sviluppare il flusso turistico degli stranieri sul territorio del Monferrato» hanno spiegato da Palazzo Levi. Proprio per questo Alexala, l’Assessore al turismo Lorenza Oselin e gli operatori del settore nostrani hanno è stato messo in atto un programma fitto ‘full immertion’ nell’offerta nostrana al fine di ‘assaporare’ la valenza culturale, storica ed enogastronomica della città. I cinque referenti sono stati ospitati a Villa Ottolenghi, hanno assaggiato i prodotti tipici, dalle prelibatezze culinarie della tradizione alle eccellenze vinicole, fatto visita alla Spa Lago delle Sorgenti.

«Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – in quanto i tour operator sono riusciti a fare esperienza del patrimonio che ci circonda. Continua la nostra attività promozionale rivolta agli operatori turistici nazionali e internazionali. Stiamo lavorando in questi anni per incrociare la domanda e l’offerta turistica, cercando di avvicinare i tour operator alla nostra città. Abbiamo avuto un riscontro positivo perché tutti gli operatori hanno potuto respirare e assaporare le meraviglie del nostro Monferrato».