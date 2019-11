Anpi: ad Acqui il Consiglio Nazionale. Yo Yo Mundi in concerto

ACQUI TERME - La città bollente è stata scelta dall’Anpi per il Consiglio Nazionale 2019. «Da stasera a domenica 10 novembre più di 120 Presidenti provinciali provenienti da ogni parte d'Italia si riuniranno nel nostro comune per discutere dei compiti, delle possibilità e dei doveri della nostra associazione in questo difficile momento storico» hanno spiegato i partigiani della sezione ‘Mancini’di Acqui. Per i delegati nazionali è stato organizzato, stasera, alle 21.30 presso il Circolo Galliano (piazza San Guido) aspettando il Consiglio Nazionale «una serata da passare in compagnia tra filmati, letture e canti partigiani, per brindare insieme tra delegati, soci e amici – hanno continuato gli organizzatori - Sabato 8 alle 21.30, nel Palacongressi di zona Bagni, il concerto degli Yo Yo Mundi (ingresso libero), domenica 10 alle 8.45, ritrovo davanti all'Hotel Nuove Terme, ci riuniremo in un breve corteo verso piazza San Francesco, dove, alle 9, verrà inaugurato il nuovo viale Camilla Ravera, per omaggiare la nostra più illustre concittadina».