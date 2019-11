Al Liceo 'Saracco' incontro con Furio Jesi

ACQUI TERME - L’associazione Archicultura ha organizzato per oggi pomeriggio, alle 17.30, presso il Liceo Classico ‘Saracco’, in corso Bagni, un altro appuntamento di ‘Conversando con la scrittura – Incontri di poesia e critica’. L’appuntamento sarà dedicato a Furio Jesi. «Una mente geniale, un intellettuale fuori schemi» hanno spiegato dall’associazione organizzatrice. A presentare il pensiero di Jesi, in un laboratorio saggistico e poetico ci sarà Giacomo Jori docente dell’Università della Svizzera Italiana, e Cecilia Ghelli dell’Università di Losanna. Info: 0144.770272