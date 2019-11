Parcheggi 'blu' gratuiti....per il momento

ACQUI TERME - Affidato ad un cartello l’annuncio: ‘Il pagamento dei parcheggi è sospeso fino all’installazione dei nuovi dispositivi’. Plauso dalla comunità di automobilisti acquesi da sempre ostili alla pianificazione della sosta, a loro dire, troppo blu e poco ‘free’. La gestione degli stalli a pagamento è stata fonte di qualche problematica in passato. Il soggetto esterno, infatti, ha tardato (non poco) nel versamento della quota di spettanza comunale e così il municipio è stato costretto ad avocare il servizio fino allo scadere del contratto. Ora i dispositivi devono essere sostituiti e quindi Palazzo Levi si è rivolto altrove, alla società Input di Genova, che ne ha forniti 16 rigenerati in locazione. Le tariffe rimarranno le stesse, forse arriveranno delle agevolazioni orarie aggiuntive.