A Cartosio arriva l'Autunno Fruttuoso

Fervono i preparativi per l’Autunno fruttuoso, l’evento più importante delle programmazione di Cartosio. Appuntamento fissato per domenica 10 quando il borgo dell’Acquese ospiterà il meglio delle atmosfere autunnali con frutta, alberi e tanto gusto a cura della Pro loco. L’evento sarà introdotto sabato sera, alle 21.15 presso la biblioteca comunale cartosiana dalla proiezione del film documentario “La Barma” di Fredo Valla, pellicola dedicata ad un villaggio sottotetto di roccia alle pendici del Monbracco (Alpi Cozie).

Domenica, sin dal mattino, andrà in scena la tradizionale mostra pomologica, con varietà oggi non più diffuse, ed una mostra mercato dove comprare tutto il necessario per il pollice verde. Ad arricchire l’offerta ci saranno momenti divulgativi, un talk show verde, laboratori di innesto e potature e tanti appuntamenti divertenti e ghiotti per grandi e piccini.

Il programma completo sul prossimo numero de Il Piccolo in edicola venerdì 8 novembre.