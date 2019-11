Fino alla fine dell'Everest con Davide Chiesa

ACQUI TERME - L’alpinista Davide Chiesa sarà ospite del CAI di Acqui Terme. Venerdì 8 novembre, alle ore 21.30, presso l'Auditorium ex Kaimano presenterà il suo film Fino alla fine dell'Everest.

Come ha potuto un alpinista 'normale', come tanti, realizzare (e poi narrare) la scalata alla montagna più alta del mondo? La risposta nel film di Chiesa, in un percorso-diario vissuto giorno dopo giorno sospeso tra sogno e realtà, un viaggio su una vetta luogo di imprese epiche e tragedie.

“Film sull’Everest ne sono stati girati parecchi e molti di stampo professionale - hanno spiegato da Cai- Eppure quest’opera si rivela innovativa: è un film speciale, unico nel suo genere, profondo, umano, vivo e spirituale, girato e montato con il cuore, sincero e a volte commovente, ove il vissuto quotidiano prevale sulle note tecnico-specialistiche”.