Pedalata Unesco, un successo

ACQUI TERME - Lo scorso weekend è andata in scena la terza edizione di Pedalando nell’Unesco. L’evento, organizzato in due giorni, ha attraversato i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato coinvolgendo le province di Alessandria, Asti e Cuneo: un totale di 204 km e 2600 mt di dislivello. La manifestazione ha avuto un grande successo con oltre 250 persone coinvolte: 150 ciclisti partecipanti durante la prima tappa e 90 nella seconda con 10 volontari coinvolti nell'organizzazione e con la speciale partecipazione dell'ex professionista Claudio Chiappucci.

«Pedalando nell'Unesco è una vetrina importante per la promozione del nostro territorio, capace di coinvolgere tutti coloro che amano la bicicletta e la scoperta di luoghi in maniera alternativa – ha dichiarato il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini - È un progetto che personalmente apprezzo, che si inserisce in un’ampia programmazione che stiamo svolgendo per incrementare sul nostro territorio il cicloturismo. Mi congratulo, pertanto, per questo bellissimo progetto con Giancarlo Perazzi, che ha creato un evento capace di esplorare strade di un incanto unico, patrimonio dell’Unesco».