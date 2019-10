Halloween nell'Acquese: gli appuntamenti

ACQUI TERME - Ampia e variegata la proposta dell’Acquese per i festeggiamenti di Halloween. A Bistagno, presso il teatro Soms, stasera, alle 21, Quizzy Teatro metterà in scena “Edward mani di forbice”, “Misery non deve morire” e “Palpatine di Star Wars” con Andrea Montrucchio, Alice Vacca e Paolo Callego diretti da Monica Selene (Info: 0144.377163).

A Cassine, Pro loco ed amministrazione comunale hanno invece organizzato una festa in maschera. Appuntamento in piazza Cadorna alle 16, da dove partirà il tour per le case del paese alla ricerca di dolcetti (promettendo scherzetti). Alle 17.30 tutti in piazza Italia per l'animazione e la ghiotta merenda offerte a tutti i bambini partecipanti. In caso di maltempo i festeggiamenti si sposteranno nella struttura coperta del campo sportivo Peverati (0144.715151).

A Terzo la notte dei fantasmi si festeggerà al Valle Country Club dove i volontari, a partire dalle 20, presenteranno ai partecipanti originali menu a tema (per antipasto dita mozzate e primo spaghetti insanguinati!) affiancati da sedute di trucco mostruoso per grandi e piccini, animazione, danze sfrenate ed un karaoke infernale con Fabio Marchisio (339.1350996).

Infine Cartosio. La vulcanica Pro loco non poteva mancare l’appuntamento. La festa è fissata alle 20.30 in piazza Terracini, per il consueto 'dolcetto e scherzetto'; poi si scalderanno i cuori con cioccolata calda e al calar delle tenebre tutti i mostri potranno danzare con una discoteca da brividi. Per tutti, grandi e piccini, 'pasta party' offerto dalla Pro loco (0144 .40126).