Consiglio comunale: convocata seduta straordinaria

ACQUI TERME - Convocato per stasera, alle ore 21, il Consiglio comunale in seduta straordinaria. Gli eletti di Palazzo Levi sono chiamati a deliberare su nove punti variegati con poste che sicuramente avvieranno un acceso dibattito con le minoranze. L’assemblea è chiamata a discutere sulla ‘Perimentazione del centro abitato ai fini urbanistici’, disegno di gestione del territorio con riflessi sul valore immobiliare di poderi e costruzioni. Stesso ambito per il terzo punto all’ordine del giorno: variante al piano regolatore per le località Barbato e Trasimeno. Si parlerà anche di economia. La Giunta porterà in Consiglio il Regolamento di contabilità degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione del programma 2019. Ci sarà anche l’approvazione di due regolamenti, quello per l’accesso ad internet della rete wi-fi e quello di videosorveglianza. Infine si dovrà affrontare un problema che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura locale e minando e la sicurezza stradale: la proliferazione di ungulati, in particolare dei cinghiali. L’amministrazione esporrà le proprie misure contenitive.