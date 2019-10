Santo Spirito: al via i corsi doposcuola

ACQUI TERME - «Nel nostro insegnamento mettiamo in atto le parole di Don Bosco: ‘L’educazione è cosa di cuore’» con queste parole l’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme, per bocca di suor Luisa Vasino, annuncia l’avvio dei corsi doposcuola. Le proposte per l’anno 2019-2020 sono latino, spagnolo, francese, matematica/scienze, inglese e italiano/storia/geografia.

«I nostri ragazzi hanno bisogno di luoghi sicuri e tranquilli in cui studiare e socializzare con giovani magari provenienti da altre scuole» ha continuato la referente.

I commenti di chi ha già fatto l’esperienza sono positivi. Elisa, Giulia e Luca, ad esempio, hanno apprezzato la preparazione degli insegnanti e l’ambiente familiare ed accogliente.