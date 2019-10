La città bollente tra le 48 del trekking urbano

ACQUI TERME - “Lenti sussurri di acqua e di storia”, è questo il mantra della 16esima Giornata nazionale del Trekking Urbano che andrà in scena, anche ad Acqui Terme, giovedì 31 ottobre. «Da Trento a Lentini, da Nord a Sud, passando per le isole, dunque, sono stati presentati a Mantova gli itinerari all’interno delle mura cittadine per scoprire luoghi unici del Bel Paese a passo lento – hanno spiegato da Palazzo Levi - Al centro di questa edizione 2019 si offrirà all’appassionato “pellegrino viandante” la scoperta di tante curiosità intrecciate con l’acqua, elemento vitale e centrale di ogni tempo» e l’acqua della città termale è assolutamente unica e caratterizzante.

«Il nostro obiettivo è – dichiara l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – puntare sul nostro territorio e sulle colline del nostro Monferrato, investendo nel turismo sostenibile e intercettando importanti flussi turistici che desiderano visitare i nostri luoghi in maniera nuova e innovativa. Il trekking urbano rappresenta ovviamente un’opportunità, a cui aderiamo da tempo, per vivere e promuovere la nostra affascinante città valorizzandola con un turismo autentico, attento all’esperienza culturale».

Nato nella città del Palio nel 2003, il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa. Percorsi appiedati che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini, osterie di cucina tipica, luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. «Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio – hanno continuato dalla Casa comunale - Una passeggiata in città diventa per il turista un modo di scoprire le meraviglie locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale».

L’appuntamento acquese è fissato alle 10 e poi alle 15, in piazza Bollente, da dove partiranno tour guidati (3,5 chilometri, 2,30 ore di durata, difficoltà bassa) e gratuiti alla scoperta delle bellezze cittadine. Info: 0144-322142.