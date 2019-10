'Acqui&Sapori': Robiola e tartufo protagonisti di un weekend d'eccellenze

ACQUI TERME - Dal 1979 la Robiola di Roccaverano si fregia del prestigioso sigillo Dop, ad oggi assegnato a circa 160 prodotti alimentari in tutta Italia. Un 40esimo anniversario che sarà celebrato durante la tre giorni di 'Acqui&Sapori', in programma nella città termale dal 22 al 24 novembre. “La robiola è tra i formaggi più quotati e più antichi d'Italia – ha dichiarato Fabrizio Garbarino, presidente del Consorzio Produttori Roccaverano, nella conferenza stampa di venerdì a Palazzo Ghilini - Pur essendo un'eccellenza anche astigiana, senza dubbio Acqui è la città di riferimento di noi produttori. Siamo particolarmente orgogliosi, quindi, di rappresentare una delle attrazioni principali di questa edizione”.

Alla kermesse del gusto, riflettori puntati anche sull'altro fiore all'occhiello di Langhe e Monferrato: sua 'maestà' il tartufo, che sabato 23 e domenica 24 sarà il protagonista della 15esima Mostra Regionale.

EVENTI E DEGUSTAZIONI

Una quarantina gli stand allestiti al Centro Congressi di viale Antiche Terme con le robiole dei produttori locali e i pregiati tuberi dei tartufai di Langhe e Monferrato. Il programma di 'Acqui&Sapori', però, prevede anche molto altro. Antipasto venerdì 22 a Palazzo Robellini con il convegno 'Robiola di Roccaverano – Dalla molecola alla tavola'.

Sabato 23, alle 10, apertura del Centro Congressi (ingresso libero), alle 11 'Box Gastronomica' con lo chef Maurizio Rosazza Prin, secondo classificato nella seconda edizione di Masterchef Italia. Alle 12 in piazza Italia inaugurazione della nuova pista di pattinaggio e nel pomeriggio esibizione di danza su ghiaccio. Da piazza Bollente partirà il trenino turistico diretto al Centro Congressi, dove dalle 15 in poi si proseguirà con laboratori gastronomici e degustazioni. Alle 21, la stand up comedy di Daniele Raco, monologhista di Zelig.

Nella mattinata di domenica 24 il concorso 'Trifula d'Aich' con il premio al miglior tartufo e dalle 15 la gara dei cercatori nei giardini del Centro Congressi.

Per il calendario completo degli appuntamenti consultare la pagina Facebook della manifestazione.