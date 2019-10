Partito Democratico: dibattito sull'ambiente a Palazzo Robellini

ACQUI TERME - «Scegliamo il futuro del pianeta e iniziamo dai nostri territori» è questo lo slogan di ‘Noi e l’ambiente’, un incontro-dibattito organizzato dalla sezione acquese del Partito Democratico che verrà ospitato da Palazzo Robellini domani, venerdì 25, alle 21. «Acqui Terme è adatta ad ospitare un confronto di questo genere per la storia delle battaglie popolari a difesa del territorio e per la necessità di proporre proprio ora un’idea nuova di futuro» ha spiegato il relatore Carlo De Lorenzi, Consigliere comunale. Accanto a lui discuteranno di ‘cosa si è fatto in questi anni e cosa ancora c’è da fare’ l’Onorevole Chiara Braga, Responsabile Sostenibilità e Agenda 2030 nella segreteria nazionale del Pd, Domenico Ravetti, Capogruppo Pd in Consiglio Regionale del Piemonte e Luigi Gallareto sindaco di Monastero Bormida. Info: 3485156301 (M.P.)