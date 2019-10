A Castelnuovo Bormida la 'Tiresia's Fiction' del Teatro del Rimbombo

CASTELNUOVO BORMIDA - Si apre la stagione teatrale 2019/2020 del Piccolo Teatro Buarnè a Castelnuovo Bormida. Domani, venerdì 25, e sabato 26 in doppia replica alle 18 e alle 21 il Teatro del Rimbombo mette infatti in scena “Tiresia's Fiction”, l’ultimo testo scritto da Enzo Buarnè, fondatore della compagnia insieme a Laura Gualtieri.

Lo spettacolo narra la vicenda di quattro uomini, soldati senza più mostrine, anime sbagliate, claustrofobicamente intrappolati. Chiusi nel chiuso del buio si raccontano, si espongono, si accartocciano facendo emergere suoni e fotogrammi che fanno breccia nei ricordi di chi guarda, come dal buco di una serratura. Un viaggio che lascia libertà di vagare nei propri meandri oscuri scorgendo la luce che si apre su un mondo dove ognuno troverà delle risposte, ognuno la sua.

Lo spettacolo, diretto da Paolo Plazza e Mauretta Tacchino è interpretato da Cristiana Caneparo, Laura Gualtieri, Marta Mantero e Irene Squadrelli.

Prenotazione Obbligtoria. Ingresso 10 euro. Possibilità di acquistare un abbonamento a 35 euro (valido per 4 ingressi, utilizzabili anche per due persone nella stessa serata). Info e prenotazioni al 339 3055082 (anche via WhatsApp), oppure via mail all'indirizzo piccoloteatroenzobuarne@gmail.com