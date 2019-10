Acqui: nuovo gemellaggio all'orizzonte

ACQUI TERME - Il sindaco di Acqui Terme e vicepresidente di EHTTA, Lorenzo Lucchini, parteciperà il 29 ottobre alla tavola rotonda sul termalismo in Spagna, alla quale prenderanno parte i rappresentanti del settore termale privato e pubblico di Saint Paul Lès Dax (Francia) e Caldes de Montbui (Spagna).

In quella occasione il primo acquese avvierà una discussione con Isidre Pineda, il suo omologo spagnolo, per un eventuale gemellaggio con la città termale di Caldes de Montbui. La località di circa 16mila abitanti, allocata a soli 30 chilometri da Barcellona, ha molto in comune con Acqui. «E’ la prima città termale della Catalogna e possiede i bagni romani meglio conservati nella penisola – hanno spiegato da Palazzo Levi - Con i suoi due millenni di storia, si trova ad avere numerose caratteristiche comuni: clima mite e acque che sgorgano a 74° C che hanno modellato le origini e la personalità della città».

«Quella di Acqui Terme e Caldes de Montbui – ha dichiarato Lorenzo Lucchini - è una storia condivisa con oltre due millenni di esperienza. Ci sono molti legami che uniscono le due municipalità e non sono soltanto di natura formale e istituzionale, ma anche di sviluppo storico, economico e sociale. L’idea di gemellare le due città è importante in quanto sarà possibile pianificare e realizzare progetti comuni che potrebbero in futuro raccogliere fondi europei. Proprio per questo spero che tale avvio di dialogo sia proficuo e ricco».