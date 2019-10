Premio Acqui Storia: le premiazioni sabato 19 al Teatro Ariston

ACQUI TERME - Tutto pronto per la serata di gala del Premio Acqui Storia. Il red carpet della 52esima edizione è pronto ad ospitare nomi noti del mondo della cultura e dello spettacolo per un concorso letterario sempre più in auge tra quelli vocati alla materia storiografica. A condurre la cerimonia di premiazione, in programma sabato 19 alle 17 al Teatro Ariston, ci sarà Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore ed autore televisivo di programmi di successo quale "Freedom – Oltre il confine".

«La Giuria della sezione storico-divulgativa, che annoverava ben 63 volumi in concorso, ha decretato la vittoria di Gian Piero Piretto con il volume "Quando c’era l’Urss. 70 anni di storia culturale sovietica" (Raffaello Cortina Editore) – hanno spiegato da Palazzo Levi - Mattia Bernardo Bagnoli, con "Ricorda il colore della notte", (Piemme) ha vinto i 6500 euro in palio per la sezione del Romanzo Storico, cui erano giunte 60 opere letterarie. La Giuria della sezione storico scientifica, sui 38 volumi presentati, ha proclamato la vittoria di Giuseppe Pardini con il volume "Prove tecniche di rivoluzione. L’attentato a Togliatti, luglio 1948" (Luni Editrice) e di Nicholas Stargardt con il volume “La guerra tedesca. Una nazione sotto le armi, 1939 – 1945” (Neri Pozza Editore). Una menzione speciale verrà inoltre riconosciuta a Roberto Riccardi, autore del volume ‘Detective dell’arte. Dai Monuments Men ai Carabinieri della Cultura’ (Rizzoli)».

Tanti gli eventi di contorno, organizzati venerdì 18 sin dal mattino, rivolti agli studenti della città bollente. Per tutta la giornata si susseguiranno lectio magistralis tenute da figure di grande spessore storico scientifico del panorama culturale internazionale: Donald Sassoon (Professore emerito di Storia europea comparata - Queen Mary University, Londra), Roberto Giacobbo (professore e giornalista), Luigi Caroppo e Pierandrea Vanni (scrittori), Jared Diamond (professore di Geografia presso l'Università della California UCLA - Los Angeles), Alessandro Hellmann (scrittore).

Come di consueto, la mattinata di sabato 19 sarà dedicata all’incontro con i vincitori del Premio che presenteranno le loro opere nell’auditorium ex Kaimano (ore 10) e nel pomeriggio al Mercatino della Storia in piazza Matteotti.

Infine i riconoscimenti speciali "Testimone del Tempo", “La Storia in TV” ed il Premio alla Carriera. Il primo è stato assegnato al celebre antropologo e geografo statunitense Jared Diamond, docente presso l'Università della California UCLA di Los Angeles; la senatrice Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana; Stefano Zecchi, Docente di Estetica presso l’Università di Milano.

Il Premio La Storia in TV è andato invece a Amedeo Ricucci, autore del libro 'Cronache dal fronte. Parole e immagini', (Castelvecchi). «Giornalista Rai, inviato speciale del Tg1,ha raccontato i principali conflitti e le crisi internazionali degli ultimi venticinque anni, ottenendo diversi riconoscimenti nazionali e internazionali» hanno motivato dall’Acqui Storia.

Il Premio "Alla carriera", verrà conferito a Donald Sassoon, Professore emerito di Storia europea comparata della Queen Mary University di Londra e a Romano Ugolini, già docente di Storia contemporanea presso l'Università di Perugia.

Infine un riconoscimento speciale andrà al giornalista Roberto Di Caro cronista inviato de L’Espresso che ha avuto modo di seguire da vicino guerre e crisi internazionali e alla “Fondazione Giovanni Spadolini-Nuova Antologia”, punto di riferimento della cultura italiana ed europea.