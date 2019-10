A scuola di prove giudiziarie

ACQUI TERME - Nell’ambito dell’offerta divulgativa valida per la formazione permanente, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria ha organizzato per venerdì 18 alle 17 nella Sala Guido di piazza Duomo ad Acqui Terme, il seminario ‘La valenza della prova documentale nel processo civile ed in quello penale: le prove atipiche’ e ‘Intelligenza artificiale e problematiche legali’.

Ad affrontare le tematiche, in aperto confronto con la platea di colleghi, ci saranno la professoressa Elena Bassoli, anche avvocato del Foro di Genova e il dottor Roberto Capra, esperto giurista informatico. La partecipazione all’evento darà diritto a tre crediti formativi.

Info e prenotazioni 0131.56238.