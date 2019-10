All'ex Kaimano 'Arriva un bastimento carico di....'

ACQUI TERME - Appuntamento interessante per i più piccoli. Venerdì 11 alle 17.30 nell’auditorium della ex Kaimano, (via Maggiorino Ferraris, 5), ci sarà la presentazione de ‘Arriva un bastimento carico di…’, ultima opera delle ex docenti di scuola primaria Maria Clara Goslino e Donata Rapetti. Il libro è frutto di ricordi personali e di testimonianze raccolte in anni di insegnamento nelle aule dei piccoli centri dell’Acquese, Orsara Bormida e Visone.

Un viaggio in usi e costumi della società italiana in cammino verso la modernità visti dalla cattedra di una maestra di paese. La narrativa è arricchita dai racconti dei nonni dei due paesi e da digressioni nostalgiche sui giochi di un tempo. Le illustrazioni sono state eseguite dagli alunni delle Scuole Primarie di Rivalta Bormida e di Morsasco e da quelli delle classi finali della Primaria di Visone.

Alla presentazione interverranno l’assessore alle politiche sociali di Acqui Terme, Alessandra Terzolo e Elisa Camera, dirigente dell’Istituto Comprensivo 1. Info: 0144.770272