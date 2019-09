Il week end nell'Acquese: tutti gli appuntamenti

ACQUI TERME - Weekend denso di appuntamenti per l’Acquese. Il primo è sicuramente ghiotto. Sabato 28 e domenica 29 la città bollente ospiterà ‘ChocoAcqui’, due giorni ‘gustosi’ dedicati alle mille declinazioni del cioccolato. Piazza Italia ospiterà numerosi stand di maestri cioccolatieri italiani che offriranno un ricco assortimento di praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, deliziose sacher, crepes e tanto altro. Previsti anche percorsi divulgativi sulla lavorazione del cacao, plurime degustazioni, cooking show, interessanti lezioni per adulti e divertenti laboratori per bambini. Gusto, ma anche arte con la Fabbrica del Cioccolato, un’esposizione di opere ‘cioccolattose’ e la realizzazione di una scultura work in progress (Info: 0144.770272).

Inoltre, spazio alla cultura con diverse presentazioni di libri. Stasera, alle ore 18, presso Palazzo Robellini, Francesco Benigno parlerà di ‘Terrore e terrorismo’ (Einaudi) mentre alle ore 21, presso la biblioteca civica, David Bellatalla presenterà “I mille volti dello sciamano”. A Denice, nell’oratorio San Sebastiano, alle 20.30 Ciro Luongo e Antonio Rossello illustreranno la loro opera: “Lo sbirro del generale” (Info: 0144.92013).

Sabato 29, alle 8.30, il paese di Pareto, ospiterà la Camminata d’Autunno, un trekking di circa 9 km (180 di dislivello) accessibile a tutti sulle alture del circondario (Info: 347 7324561).

Infine domenica 30, a Ponzone, andrà in scena la “Festa della montagna” con stand enogastronomici, mercatino dell’artigianato locale, laboratori per bambini e mezzi agricoli d’epoca a lavoro. Immancabile la passeggiata 'Animal walk' accanto lama e alpaca (Info: 0144.78068).