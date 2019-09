'La soffitta', al via la nuova stagione teatrale

ACQUI TERME - E’ una realtà consolidata dell’offerta culturale acquese. La compagnia teatrale La Soffitta, da anni, (precisamente dal 1986), propone non solo alla platea acquese, pièce teatrali di grande interesse, non solo ‘commediole’ per il grande pubblico, ma anche opere di autori di una certa levatura, in primis Shakespeare. È ai blocchi di partenza la nuova stagione teatrale e, come da tradizione, Lucia Baricola e Marco Gastaldo, vertici dell’associazione, aprono le porte alle nuove leve con ‘La valigia dell’attore’, il corso di avvicinamento alla recitazione.

«L’esperienza è aperta a tutti – hanno spiegato – senza limiti di età». L’appuntamento informativo è fissato per stasera, alle ore 21, presso il Centro d’Incontro ‘Monsignor Galliano’ di via Emilia 38, alle ore 21. Info: 349.5114166.