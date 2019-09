Ad Acqui torna la...'Notte in rosé'

ACQUI TERME - Siamo alla seconda edizione della 'Notte in Rosé', una serata organizzata dal comune bollente per sensibilizzare il pubblico sui diritti delle donne e promuovere l’enogastronomia locale.

Un’edizione che sarà un nuovo libro dei sogni da sfogliare, pagine da cui usciranno bande, attori teatrali, musiche, danze, degustazioni, luci e sogni, in un rito collettivo che anche quest’anno si rinnova con la sua eleganza e vivacità - hanno spiegato da Palazzo Levi -La Notte in rosé vuole essere una festa popolare, un luogo dove tutti sono protagonisti in un contesto rilassante, dove ognuno trova la proposta adatta ai propri gusti e alle proprie esigenze».

Un’edizione che conferma importanti sinergie, dal Consorzio Tutela del Brachetto d’Acqui all’Enoteca Regionale “Terme e Vino”, dallo Sportello d’ascolto per le persone vittime di violenza “La Fenice” alla Croce Rossa, fino alle case vinicole B8 – Convento Cappuccini, Bastieri, Cuvage, Gaglione – Antica Cascina San Rocco, Tre Secoli e Torre di Castel Rocchero. Inoltre ci sarà un’importante novità: la collaborazione con la manifestazione Libri da Gustare di Sanremo.

La festa di sabato 21 sarà corale, coinvolgendo piazza Italia, piazza Bollente, piazza Levi ed in generale tutto il concentrico. Per il pubblico, che si attende numeroso, musica, spettacoli teatrali, spot enogastronomici, degustazioni, dj set ed incontri culturali. Ovviamente tutto in rosa.