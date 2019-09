Al Centro Sportivo Mombarone sport e disabilità con 'Incontra un amico'

ACQUI TERME - L’amicizia è un sentimento magnifico e le passioni comuni, molte volte, accendono legami forti ed inaspettati. Questa considerazione ha ispirato Palazzo Levi per ‘Incontra un amico’, l’evento che mette a frutto l’empatia creatasi in occasione delle ‘Acquilimpiadi’ le gare sportive di giugno aperte alla disabilità. Da stamani il Centro sportivo Mombarone ospiterà una reunion di amici, per tornare a fare attività insieme. «Sarà un modo per divertirsi nuovamente insieme, dedicandosi ad una giornata di attività sportive integrate, laboratori e spettacoli teatrali» ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Terzolo.

Giornata impegnativa. Sin dal mattino, ci saranno le partite di calcetto del primo ‘Trofeo dell’amicizia’ (oltre cinquanta i partecipanti) e poi tutte le attività tanto piaciute nell’edizione delle Acquilimpiadi. Sarà possibile partecipare a numerose discipline sportive coordinate e organizzate dal CSI di Acqui Terme, tra cui basket, atletica, pallavolo, oppure le attività di snorkeling subacquea curate dal gruppo HSA e le quelle di tennis curate dal campione paraolimpico Mauro Fasano. Insomma una vera e propria festa dello sport. «Ci sono amicizie nate durante le giornate delle Acquilimpiadi che ci è sembrato opportuno coltivare e far crescere – ha continuato Terzolo – L’idea di un evento off non è solo quello di creare un’attesa per la seconda edizione delle Acquilimpiadi, ma è quello di poter dare un nuovo spazio per maturare i legami che si sono sviluppati durante l’iniziativa. È un modo per rincontrarci, parlarci e soprattutto divertirci grazie alle numerose attività messe in piedi dal CSI di Acqui Terme. Queste iniziative rappresentano un importante momento di riflessione, scambio e confronto che ci permette di comprendere come le differenze siano una fonte di arricchimento».