Cosa fare questo week end nell'Acquese? C'è l'imbarazzo della scelta...

ACQUI TERME - Fervido il programma dell’Acquese per il prossimo weekend. L’offerta è in primis culturale. La città bollente ospiterà la quarta edizione del festival culturale abbinato al Concorso Internazionale di Poesia Città di Acqui Terme. Sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 10, incontri con le case editrici sotto i portici di corso Bagni, presentazioni libri e pièce teatrali presso la Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, Palazzo Robellini e piazza Italia. Per la fase finale del concorso, sabato, alle ore 16.30, presso il Grand Hotel, si terrà la lectio magistralis di Giorgio Ficara ‘Eventuale destino della Letteratura italiana’ e alle 21.30 la cerimonia di premiazione dei vincitori (info:0144 322142). Inoltre sabato corso Bagni ospiterà anche la mostra en plein air “Arte in corso” organizzata dagli artisti del circolo Ferrari (info: 345.4651668) e l’auditorium del duomo, alle ore 9.30, farà da cornice alla presentazione del “Breviario di San Guido”, seguita dal convegno relativo al percorso di recupero con interventi del vescovo Luigi Testore, Gianluca Popolla, Marco Pavese e Gabriella Parodi (info: 0144.322078).

A Rivalta Bormida domenica 15 settembre si festeggerà la ventesima Giornata Europea della Cultura Ebraica grazie alla Fondazione Elisabeth de Rothschild. A Palazzo Lignana di Gattinara, visite guidate alla mostra ‘Orgoglio e Pregiudizio: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche’ e nel pomeriggio la conferenza ‘Dal sogno alla realtà: il Sionismo e la nascita dello Stato di Israele’ con Ruth Cerruto. Chiuderà la Giornata il concerto del pianista Saverio Alfieri (info 333.5710532).

A proposito di musica, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Ad Acqui sabato 14, alle ore 21, la Sala Consiliare ospiterà un altro concerto della kermesse Musica in Estate affidato al Duo Bonfanti (al secolo Marco e Stefano Bonfanti) con un repertorio dal Romantico alla contemporaneità (info: 0144.770272). Inoltre, sempre nella città dei fanghi andrà in scena Acquinbanda, la tradizionale manifestazione dedicata agli ensemble musicali itineranti. Sabato, alle 18 e alle 21 concerto stanziale in piazza Bollente della Banda Giovanile Corpo Bandistico Città di Soliera e della Banda Città di Pozzoferrato. Domenica, alle ore 10.40, prenderà il via il mega corteo per le vie della città, aperto dal Corpo Bandistico Acquese con brevi concerti nelle piazze Italia a Bollente.

Castelnuovo Bormida risponderà con Live in Trattore. Sabato, a partire dalle ore 19, in piazza Marconi si esibiranno i Cla Banlieue Agrifolk, Nobel Goes Bananas, Maicol Braun and thr good ol boys. Previsti interludi poetici, giochi per i più piccoli e brevi rappresentazioni teatrali (info: 338 9635649).

Invece per gli amanti del pollice verde, Villa Ottolenghi, sabato e domenica, sin dal mattino, ospiterà il ‘FlorAqui’ la fiera florovivaistica organizzata dal Garden Club di Acqui Terme. Nella splendida maison nostrana oltre 60 espositori offriranno le ultime novità nel campo del Giardinaggio (info: 0144.322142).