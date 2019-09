Da lunedì otto nuovi punti di raccolta abiti usati

ACQUI TERME - Da lunedì 9 settembre saranno attivi i nuovi punti di raccolta di abiti usati e riutilizzabili organizzati dalla cooperativa Impressioni Grafiche in collaborazione con Palazzo Levi e Econet s.r.l. Saranno otto, distribuiti tra l’Area Ecologica e l’Economato comunale con accesso da piazza Maggiorino Ferraris.

«Il nostro obiettivo è di incrementare un servizio utile e apprezzato – dichiara l’assessore all’Ambiente, Maurizio Giannetto – Questo ci permetterà di distribuire maggiormente su diversi punti della città la raccolta degli indumenti usati. I pochi contenitori presenti sono diventati nel tempo una vera e propria discarica a cielo aperto di alcuni incivili che abbandonano grossi quantitativi di abiti e scarpe sulle strade, creando uno stato di incuria. La soluzione è stata individuata con l’Ufficio Ecologia e i tecnici di Econet in collaborazione con la cooperativa Impressioni Grafiche. Maggiori saranno i conferimenti degli abiti usati e in buono stato presso i contenitori siti nei centri raccolta e maggiore sarà il beneficio economico per tutti: da una parte per il cittadino che non avrà ulteriori costi di smaltimento e dall’altra parte sarà un modo per trasformare questi vecchi beni in fondi per finanziare progetti a carattere sociale».

L’obiettivo di questi nuovi punti è di favorire il corretto conferimento di abiti, scarpe e coperte usati in locali o aree sorvegliati, sicuri e diffusi su tutto il territorio comunale. L’individuazione di luoghi, nella maggior parte dei casi limitrofi alle residenze di tutti i cittadini, permette di rispondere ai bisogni di sicurezza e ordine pubblico, sfavorendo i conferimenti illeciti e migliorando la qualità del materiale raccolto.

I quattro contenitori presso l’Economato in piazza Maggiorino Ferraris saranno accessibili dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Invece, i quattro contenitori collocati nell’Area Ecologica saranno accessibili il lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Info: 0144.770.246