Regione: Claudio Bonante nuovo Capo di Gabinetto dell'assessore Chiorino

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi l’Assessore Regionale all'Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Diritto allo Studio Universitario, Elena Chiorino, ha svelato il nome del proprio Capo di Gabinetto. Il prestigioso incarico è stato conferito a Claudio Bonante, giovane molto attivo nella vita politica dell’Acquese.

Il trentatreenne acquese, esperto in Contabilità Aziendale e Commercio Internazionale, è in verità buon conoscitore dell’ente regionale, avendo già maturato in passato cinque anni di esperienza in Consiglio Regionale. Nel partito Fratelli d’Italia riveste oggi la carica di Presidente del circolo cittadino di Acqui Terme, Vice Presidente Provinciale e componente del Coordinamento Regionale piemontese del partito.

Quale Capo di Gabinetto assisterà l’Assessore Chiorino del Governatore Cirio nei rapporti esterni ed in quelli con gli apparati politici e le strutture amministrative in materie molto importanti quali politiche del lavoro ed Istruzione.

«Ringrazio l'Assessore Regionale per la fiducia dimostrata affidandomi un ruolo così importante: - ha commentato Bonante - Dopo queste prime settimane in Regione posso già dire di aver la fortuna di poter lavorare con una donna determinata, decisa e preparata, che ha ben chiara la linea politica da seguire».