'FlorAcqui': a Villa Ottolenghi il week end delle eccellenze florovivaistiche

ACQUI TERME - Sabato 14 e domenica 15 la città bollente ospiterà la prima edizione di ‘FlorAcqui’, l’evento florovivaistico organizzato dal Garden club di Acqui Terme in collaborazione con Società Orticola del Piemonte. Per gentile concessione della famiglia Invernizzi, l’evento si terrà all’interno di Villa Ottolenghi.

«Non sarà il solito mercatone all’aperto ma un evento curato nei minimi dettagli - ha assicurato il portavoce Marcello Campanella - Gli espositori saranno solo una sessantina e proporranno, in maniera creativa, prodotti diversificati e all’avanguardia». La location lo pretende. La maison acquese sarà l’attrazione nell’attrazione e parlerà di giardinaggio nella location vincitrice dell’European Garden Award 2011.

«Gli espositori provenienti da tutta Italia metteranno in mostra le proprie eccellenze florovivaistiche, ma anche ceramiche, oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni per la casa e il giardino, e spezie, in un contesto artistico e bucolico che ha pochi rivali in Italia» ha aggiunto Mauro Ratto presidente dell’associazione organizzatrice.

Curiosando tra i banchi di ‘FlorAcqui’, disposti all’interno degli affascinanti e romantici giardini della Villa, sarà possibile trovare piante e fiori ideali per abbellire spazi urbani, terrazzi e balconi: si andrà dalle piante succulente a quelle carnivore, passando per orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e cornioli. Come da tradizione, spazio poi all’oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie.

«Durante i due giorni della manifestazione sarà attivo il ristorante di Villa Ottolenghi, a cui si aggiungono alcuni punti ristoro gestiti dalle Pro loco del territorio – ha concluso Ratto - Accanto alla mostra florovivaistica ci sarà un programma di incontri, workshop, laboratori dedicati al verde sotto la guida di esperti del settore e che si svolgeranno presso lo Spazio Incontri di Villa Ottolenghi».