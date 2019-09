All'ex Kaimano il cinema dei Vanzina con 'Il cielo in una stanza'

ACQUI TERME - Ancora un appuntamento per la kermesse ‘Il cinema dei Vanzina, in ricordo di Carlo’. Dopo quattro pellicole (Eccezzziunale...veramente, La vita è una cosa meravigliosa, Mai stati uniti, Piedipiatti) plaudite nella splendida cornice del teatro romano di via Scatilazzi, giovedì 12 alle 21, il grande schermo si sposterà nell’auditorium ex Kaimano, dove verrà proiettato ‘Il cielo in una stanza’ film del 1999 di Carlo Vanzina con Elio Germano, Gabriele Mainetti, Alessandro Cianflone, Francesco Venditti, Ricky Tognazzi, Maurizio Mattioli e Tosca D'Aquino. La pellicola è una delle più orginali made in Vanzina. Una commedia intergenerazionale che affronta l’ancestrale confronto (scontro) figli-genitori e che, magia del cinema, proietta negli anni ‘60 un adolescente della fine degli anni ‘90. La scoperta: il padre ‘giovane’ non è poi così male.

Nota non di poco conto: la colonna sonora della pellicola è il remake della celeberrima canzone ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli rivista in chiave rap da Giorgia Info: 0144.770272