Gli appuntamenti di Ferragosto nell'Acquese...

ACQUI TERME - Il Ferragosto dell’Acquese si preannuncia denso di appuntamenti culinari assolutamente da non perdere, a partire da quello strevese che entra nel vivo e propone quattro date da segnare: stasera, mercoledì 14 alle 21, aprirà lo stand della Pro Loco intrattenuto dall’animazione di Dimencion Latina; giovedì 15, al mattino (ore 10) Santa messa con processione, alla sera (ore 21) i gruppi emergenti del 'Ferragosto in musica'. Venerdì 16, alle 21, partirà la distribuzione della tradizionale rosticciata, accompagnata dall’orchestra di Nunzia Tulipano. Domenica 18, in chiusura, 'Pizza in piazza' e il grande Tombolone. (Info: 339.3583619).

Anche Alice Bel Colle avrà il suo evento ma con piglio promozionale. Stasera, alle 21, nel cortile della Pro Loco avrà luogo ‘Music & Wine’, prodotti a km zero e vino dei produttori locali. (Info: 0144.74104).

Per 'Bistagno in festa', stasera alle 19.30, i cuochi della Pro Loco hanno preparato un menu a base di cacciagione e giovedì 15 una mega tombola. Musica con Lillo Baroni e Bruno Maura Band. (Info: 0144.79106).

Cartosio, sabato 17 dalle 21, ospiterà l’evento più atteso della sua programmazione: l’Asado. La maxi grigliata mista di carne sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale del Dj Caneparo e dalle danze della ‘Charlie Brown’. (Info: 0144.40126).

Infine l’Estate monasterese. Domenica 18 dalle 20.30, nel cortile del maniero, si terrà la Cena al castello medioevale della Pro Loco. Nell’occasione si terrà la premiazione del concorso Balconi fioriti. (Info: 0144.88012).