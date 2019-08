Pulizie straordinarie pentastellate

ACQUI TERME - Come agli albori, il governo penta-stellato invita iscritti, simpatizzanti e cittadini a prendersi cura della città con una magna opera di pulizie straordinarie.

«Sabato 10 agosto l'amministrazione comunale organizza una mattinata dedicata al decoro di Acqui – ha annunciato il primo cittadino, Lorenzo Lucchini sui social network - Mentre stiamo pianificando interventi che nel medio periodo risultino strutturali, nell'immediato anche noi amministratori scenderemo in strada con l'intento di curare il nostro patrimonio pubblico».

Qualcuno ha detto che ‘La migliore forma di autorità è l’esempio’ e la Giunta grillina, da questo punto di vista, può insegnare molto agli altri protagonisti politici. Non è infatti una novità vedere sindaco ed assessori con guanti, sacchetti e cariole, chini in parchi o fossi a raccogliere ciò che purtroppo i concittadini incivili hanno abbandonato qua e là. Pulizia, ma non solo: anche socializzazione.

«L’idea è trovare un momento di incontro con chi vuole offrirsi come volontario per svolgere insieme piccole opere di manutenzione e ripristino: pulizia, taglio dell'erba, rimozione dei rifiuti, piccole rappezzature dell'asfaltato, cura delle aiuole cittadine.

L’obiettivo è recuperare così un senso di comunità e lavorare per preservare il bene pubblico».

La settimana scorsa è stata la volta della zona San Defendente. Questa settimana toccherà alla Pisterna. L’appuntamento è alle 8.30 presso l’Ex Kaimano. Gli interessati potranno segnalarsi, anche via whatsapp, al 0144.770307.