Le sagre del weekend nei comuni dell'Acquese

PROVINCIA - Tempo permettendo, l’imminente weekend dell’Acquese sarà dedito al gusto. Tanti gli appuntamenti per gli appassionati della crapula made in Pro loco, a partire da Rivalta Bormida che stasera e domani, sabato 3, a partire dalle 20, nel Fosso del Pallone renderà omaggio al prodotto più affezionato, lo Zucchino De.co. che sarà oggetto di dibattiti e di fantasiose preparazioni. L’intrattenimento sarà assicurato da djset danzerecci e dalle esibizioni dell’Aloha Group. Domenica 4, stesso posto, stessa ora, sarà la volta della Fiera di San Domenico con giro-pizza ed in concerto della Banda musicale locale.

Anche Cartosio pensa a promuovere i produttori locali e lo farà sabato 3, a partire dalle 19, con la Mangialonga, una passseggiata gastronomica di 4,5 km, organizzata a tappe degustative tra sei aziende rappresentative del territorio.

Anche la vulcanica frazione Arzello di Melazzo non vuole mancare all’appello del gusto e sabato 3, per differenziarsi, proporrà un piatto straniero, la paella, abbinato all’ottimo vino locale ed agli spettacoli di danza di Monca Benazzo e la scuola ‘Charlie Brown’. Poi domenica 4, alle 15, tutti alla bocciofila per il torneo alla baraonda.

A Cassinelle si festeggerà la (nuova) fiera de bue grasso. Quattro giorni, da stasera a lunedì 5, di esposizioni dei migliori capi cassinellesi partecipanti ad un concorso, incontri divulgativi e luculliane cene preparate dalla Pro loco ed intrattenute dall’orchestra Paolo Bagnasco, Farinelli Group dj e la Stefano Bozzetti Band.

Infine Terzo in festa. Sabato 3 e domenica 4 la piazza panoramica del paese ospiterà ghiotte cene con i piatti della tradizione e la musica degli Aironi Grigi Revival (sabato) e la Roberto Moretti band (domenica); per i più piccini sarà allestito il tradizionale luna park.