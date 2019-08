Acqui Jazz, secondo appuntamento: suonano i JiQ

ACQUI TERME - Eccoci giunti al secondo (dei tre) appuntamento della rassegna Acqui Jazz. Dopo il successo del giovone ensemble ‘Tommaso Benazzo Trio’ (al secolo Tommeso Benazzo, Kimon Karoutzos e Marcello Cardillo), l’anfiteatro romano di via Scatilazzi è pronto ad ospitare dei ‘mostri’ sacri’ della musica monferrina: Marco Soria alla chitarra, Enrico Pesce al pianoforte, Enrico Ciampini al contrabbasso, Alberto Perone alla batteria.

Il loro ‘JiQ – Jazz in Quattro’, gruppo creato appositamente per la kermesse acquese, andrà in scena domenica 4 agosto, alle ore 21. L’ultimo appuntamento sarà poi il 10 agosto con ‘Doctor in Jazz’, Danilo sala al sax alto, Alberto Marsico all’organo, Giorgio ‘doc’ Diaferia alla batteria. Info: 0144.770298