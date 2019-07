A Cartosio un trekking....'Con gli occhi al cielo'

CARTOSIO - Tutto pronto per ‘Con gli occhi al cielo’, l’evento organizzato da Cai, comune e Pro loco di Cartosio e dedicato ai peripatetici contemplatori delle stelle. L’appuntamento è fissato stasera, alle 21, in piazza Terracini da dove partirà un trekking di 3 chilometri, accessibile a tutti, sulle alture del circondario. Ad allietare i partecipanti non solo le affascinanti selve notturne ma anche momenti di intrattenimento musicale e divulgativi. All’altezza del Santuario del Pallareto ci sarà infatti un suggestivo concerto del duo Vitto e Michael ed i loro didgeridoo e percussioni. In Cima Uvie, invece, si andrà alla scoperta delle stelle con Enrico Collo, esperto, geologo e naturalista redattore del sito www.naturaoccitana.it. Alla Grande quercia, sarà la volta dei volontari della Pro loco che offriranno ai partecipanti un ristoro notturno, con tè ed anguria. Obbligatoria la torcia elettrica.

Parte del ricavato verrà devoluto al progetto ‘Sport, anch’io’ dell’Anffas Onlus rivolto ai ragazzi diversamente abili. Info: 0144.40126.