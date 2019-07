Interharmony, ultimo concerto nella Chiesa dell'Addolorata

ACQUI - Volge al termine l’Interharmony Music Festival, l’evento dell’estate acquese dedicato alla musica classica.

Sabato 27 luglio, alle ore 21, nella suggestiva cornice della chiesa dell’Addolorata, si terrà il concerto finale della kermesse affidato all’Interharmony festival orchestra.

L’ensemble degli artisti internazionali sarà diretto dalla bacchetta del direttore Christian Vasquez e godrà della partecipazione straordinaria del direttore artistico della rassegna, Misha Quint nella veste di solista.

Per il pubblico acquese verrà eseguito l’Overture del Coriolano e la Sinfonia no. 2 in re maggiore (Op. 36) di Beethoven e il Concerto no.1 in do maggiore (Hob. VIIb:1) di Hydn. Info: 0144.770272.