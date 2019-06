Vandali in azione a Cassine

CASSINE - Notte brava a Cassine. I vandali, stanotte, hanno danneggiato le macchine nei pressi dell’Agrimarket, lungo la Strada Provinciale 30. Una sassaiola, giustificata solo dalla stupidità del branco, ha preso in particolare di mira un’auto transitante danneggiandone gravemente il parabrezza e la carrozzeria. Per fortuna la ragazza conducente non ha perso il controllo del veicolo, riuscendo a fermarsi in sicurezza. Per lei solo una grande paura. In terra la sequela di colpi lanciati, pietre anche di modeste dimensioni che avrebbero potuto causare esiti molto più gravi. Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine locali anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta che la gang di melensi dà sfoggio della propria dannosa creatività. Ultimamente a farne le spese era stato l’arredo urbano della Ciocca, un tempo zona di passeggiate alle fresche frasche, oggi preda di gerbido e cattive frequentazioni. Ora però l’escalation di bravate sta raggiungendo livelli non più sostenibili.