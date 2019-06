Acqui-Genova: circolazione interrotta

ACQUI TERME - E' caos questa mattina sulla Acqui – Genova dove attualmente è interrotta la circolazione tra le stazioni di Ovada e Rossiglione. Al momento di scrivere si è resa necessaria la soppressione di un collegamento verso il capoluogo ligure. “Inconvenienti sulla linea” la ragione addotta nel messaggio ricevuto da diversi pendolari. Di seguito il messaggio pubblicato sul sito di RFI alle 8.00. "Per garantire la mobilità delle persone attivato fra Ovada e Rossiglione un servizio sostitutivo con 10 taxi. Prosegue l'intervento per il recupero del mezzo d'opera guasto da parte delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana.Permane sospeso il traffico ferroviario fra Ovada e Rossiglione". Ulteriori aggiornamenti "Il treno 6056 da Genova Brignole a Acqui Terme è canellato da Rossiglione a Ovada per un inconveniente sulla linea. Il treno 6058 da Brignole verso Acqui Terme è cancellato e sostituito da bus in partenza da Genova Principe alle ore 11.25, effettua fermate a Sampierdarena, Genova Cornigliano, Ovada, Prasco, Visone".