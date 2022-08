Maltempo, appello Vallegra: "Per prevenire controllate i vostri terreni"

BISTAGNO - Nei torridi e afosi mesi estivi degli ultimi anni sono purtroppo diventati appuntamento fisso nubifragi e trombe d'aria, fenomeni ormai sempre più frequenti e impetuosi che, al termine della loro furiosa opera, sono causa di gravi danni a coltivazioni, edifici e vegetazione varia. Un clima sempre più tropicale che per gli anni a venire, purtroppo, non lascia spazio a incoraggianti scenari. Al fine di prevenire o quantomeno limitare i danni provocati da piogge torrenziali e raffiche di vento sempre più violente è bene, perciò, che tutti facciano la propria parte.

A tale proposito, il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra lancia un appello ai propri concittadini: «Stiamo tutti constatando che i fenomeni temporaleschi sono sempre più frequenti e spesso di forte intensità. Invito fortemente tutti i cittadini a controllare i propri terreni. In primis - sottolinea Vallegra - sono molto pericolosi gli alberi (soprattutto se secchi) che cadendo potrebbero invadere la strada. In questo caso vanno prontamente rimossi». Il sindaco chiede quindi collaborazione e senso civico a tutti i bistagnesi, ricordando loro «che è attualmente in vigore un un'ordinanza che obbliga i privati ad intervenire in questi casi».