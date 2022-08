Serole: donna cade nella scarpata, salvata nella serata di ieri

SEROLE - Ieri sera il Soccorso Alpino di Alessandria è intervenuto a Serole, sulle colline acquesi, per salvare una donna di 70 anni scivolata da una ripida scarpata. In seguito alla caduta la signora, residente proprio a Serole, ha riportato diversi traumi. Raggiunta e imbragata, è stata affidata alla Croce Rossa di Monastero Bormida per il ricovero in ospedale.