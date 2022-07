Atletico Acqui, le prime tre firme: colpo Gilardi

ACQUI TERME - È stata l’ultima a conquistare la categoria superiore, ma è anche una delle società immediatamente attiva sul mercato, perché Atletico Acqui non si accontenta di essere una matricola di Prima e progetta un traguardo ben superiore alla semplice conferma in categoria. Il primo innesto è Giovanni Gilardi, classe 1998, capitano della Primavera della Sampdoria e con esperienze in D, nel Ligorna, e in Eccellenza con l’Acqui. Un elemento per consolidare il reparto arretrato, a cui si aggiunge il centrocampista Gregorio Anania. Il ds Cerini ha "messo in ghiaccio" anche la conferma del portiere Stefano Gallo.