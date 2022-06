Monferrato Classica: domenica sera c'è il Quartetto Indaco

ACQUI TERME - Domenica 3 luglio si chiude il primo ciclo di appuntamenti del cartellone estivo di Monferrato Classica.

Alle 21 all'Hotel La Meridiana sarà di scena il Quartetto Indaco, che con la tappa termale andrà a concludere il proprio calendario di appuntamenti - che ha fatto seguito a quello del Trio Debussy - dopo le serata di Casale Monferrato, Nizza e Alessandria. Dal 4 al 7 agosto appuntamento con il Quartetto di Cremona. Si comincia da Acqui, poi nell'ordine Nizza, Casale e Alessandria.

Seppur alla sua seconda edizione, Monferrato Classica, festival diffuso creato dal maestro Alex Leon e promosso dall’Associazione H.E.R. vanta la partecipazione di grandi esecutori che con le loro interpretazioni si fanno ambasciatori di quello che è il progetto culturale di sostenibilità che sottende il festival. «La HER - spiega la project manager Graziella Boi - la si è sempre occupata di formazione, creare occasioni per lo sviluppo delle persone. La Musica del Quartetto Indaco è formazione, credo nel senso più nuovo che possa esistere. L’autosviluppo per diventare umani. Io mi auguro che nel prossimo Monferrato Classica ritornino con una Master Class perché è importante formare per essere sostenibili nel tempo».

Il costo del biglietto è di 20 euro comprensivo di una degustazione vino e prodotti monferrini. Per informazioni e biglietti contattare il numero: 339 408 3494 o consultare il sito https://monferratoclassica.it/