Pd: sabato alle 17 iniziativa 'pro Terme' in piazza della Bollente

ACQUI TERME - «Vuole essere un gesto dimostrativo per dire agli acquesi che l'acqua termale è loro, è nostra, e che occorre far cessare il regime di monopolio che oggi consegna alla proprietà di Terme di Acqui Spa il totale delle concessioni minerarie», così Ezio Cavallero, coordinatore del circolo del Partito Democratico, spiega le ragioni del "flash mob annunciato" che si terrà domani, sabato 21 alle 17, in piazza della Bollente. Un'iniziativa alla quale parteciperà anche il candidato sindaco Bruno Barosio.

Una ventina di recipienti saranno riempiti con acqua della Bollente e argilla come atto simbolico per sottolineare l'importanza degli stabilimenti e delle acque curative, e per mandare un messaggio ad Alessandro Pater circa la necessità della loro riapertura. «Tutti i cittadini sono invitati a partecipare».