Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate di un turno che si annuncia estremamente interessante.

In serie D giocano tra le mura amiche sia Hsl Derthona che Casale: la formazione di Zichella attende l'Imperia, quella di Marco Sesia riceve Pont Donnaz ed entrambe cercano successi pesanti nella speranza di avvicinare la testa della classifica.

Per quanto riguarda l'Eccellenza, invece, è la domenica del derby, con Acqui e Castellazzo che incrociano i propri destini in una gara che va ben oltre il campanile.

Promozione: il clou è Asca-Mirafiori, ma attenzione anche alla Valenzana Mado, impegnata nel posticipo delle 17 sul terreno del Cit. In Prima Categoria riflettori puntati sul 'Penno' di Felizzano, mentre in Seconda prosegue il duello a distanza tra Atletico Acqui e Frugarolese. Infine la Terza, con tante gare incerte e possibili sorprese dietro l'angolo.