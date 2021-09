Distretti del Commercio: un altro incontro a Palazzo Levi

ACQUI TERME - Un altro incontro organizzato dal Comune di Acqui Terme, con il supporto di Confcommercio e di Confesercenti, con i commercianti acquesi per discutere delle opportunità offerte dal DUC, il Distretto Unico del Commercio. Dopo il successo di quello di venerdì scorso, si bisserà venerdì 24 alle 15 nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Levi, le attività commerciali e artigianali locali avranno la possibilità di avviare un confronto e condividere il progetto. L’incontro sarà disponibile anche streaming. Si discuterà di come sfruttare le opportunità del Distretto del Commercio, i vantaggi offerti da questo strumento per le imprese commerciali e turistiche di Acqui Terme. A cura della Confcommercio Alessandria, si ragionerà in tema di rigenerazione di comunità e di city management, con l’analisi di progetti concreti attivabili in questo ambito e utili alle attività economiche.

«Il primo incontro è stato molto partecipato e siamo contenti dell’interesse suscitato dal progetto del Distretto Urbano del Commercio – sottolinea l’assessore al Commercio, Lorenza Oselin –. La prossima settimana si terrà un nuovo incontro e siamo fiduciosi che continuerà a essere alta l’attenzione da parte delle attività commerciali e turistiche».