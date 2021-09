Grazie al contributo di Needyou ristrutturata la sede Anffas

ACQUI TERME - Terminati i lavori di ristrutturazione della sede dell'associazione Anffas di Acqui Terme. I locali ospitati nel chiostro della Chiesa di San Francesco sono stati rinnovati, ammodernati e resi più fruibili per i soggetti disabili a cui la no profit tende una mano con mille attività. L'opera è stata realizzata anche con il contributo di Needyou Onlus, la munifica associazione rappresentata da Adriano Assandri, che aiuta persone in difficoltà in ogni parte del mondo, senza mai dimenticare chi ha bisogno in città. Stamani l'inaugurazione