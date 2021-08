Acqui, contagi in aumento. Lucchini: "Riapre il drive through per tamponi"

ACQUI TERME - Nuovo video messaggio del sindaco Lorenzo Lucchini agli Acquesi per aggiornarli sulla situazione contagi in città. Situazione che, rispetto alle ultime settimane, sta facendo registrare un nuovo aumento dei casi.

"Ad Acqui sono 40 le persone isolate a domicilio positive al test Covid. Sono purtroppo in crescita anche coloro che necessitano di un ricovero ospedaliero, soprattutto tra i soggetti oltre i 50-60 anni. Alcune di queste persone - ha spiegato Lucchini - chiedono ai sanitari di essere sottoposte a protocolli terapeutici particolari. Voglio però chiarire che non esistono protocolli specifici per contrastare il virus, se non per attenuarne i sintomi. L'unica terapia è quella preventiva. Chi ha più di 60 anni può accedere ai nostri centri vaccinali senza prenotazione. Invito chi è titubante a vaccinarsi, perché purtroppo la diffusione sta aumentando".

Per andare incontro alle necessità dei cittadini attualmente positivi da domani, lunedì 2, sarà riattivato il drive through di Villa Mater, "per tre giorni alla settimana per i tamponi molecolari successivi al contagio. Continuiamo a mantenere tutte le misure di sicurezza - ha concluso il sindaco -, indossiamo sempre la mascherina, evitiamo gli assembramenti e vacciniamoci".