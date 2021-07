Denunce dirottate ad altre forze di polizia? Rolando: "Falso"

ACQUI TERME - Ci sono giunte diverse segnalazioni sull’argomento: alla Polizia Locale di Acqui Terme pare non sia più possibile presentare le denunce. Al di là del semplice smarrimento di carta d’identità o cellulare, i vigili urbani acquesi indirizzerebbero presso il locale comando dei Carabinieri i casi più ‘gravi’. Perché? «Pare che sia andato in pensione il vigile addetto ed ancora non è stato sostituito» riferisce una fonte. Abbiamo chiesto una spiegazione al Comune. «Sono notizie infondate – ha risposto fermo l’assessore Giovanni Rolando – Ho verificato personalmente la questione interfacciandomi con la Polizia Locale e non mi risulta siano stati dirottati dei cittadini verso altre forze di polizia».

Quindi tutto regolare in piazza Don Dolermo? «Assolutamente si – conclude il tecnico della Giunta – Chiunque può presentarsi agli uffici per presentare denunce di qualsiasi entità».