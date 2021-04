Riapre l'armadio della Caritas, in una nuova sede

ACQUI TERME - Da martedì riaprirà l'Armadio della Caritas, il servizio di distribuzione di vestiti, calzature, biancheria e suppellettili per la casa a disposizione delle famiglie poco abbienti.

«Apertura prevista martedì dalle 15 alle 18 nei nuovi locali di via San Defendente 22 – informano - Per agevolare chi desidera usufruire del servizio, che sarà svolto nel rispetti dell'attuale normativa sanitaria, ed evitare assembramenti, prima dell'apertura i volontari distribuiranno i numeri dell'accesso (dall'1 al 24). Accesso consentito solo ad una persona per famiglia».

Il ritiro degli abiti e dell'altro materiale sarà disponibile il giovedì dalle 15 alle 18. «Si raccomanda di portare i vestiti puliti e in buono stato e contenuti non in sacchi della spazzatura ma in borse o scatoloni» concludono.