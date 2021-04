Una motopompa per la Protezione Civile

CASTELNUOVO BORMIDA - È stato consegnato ieri mattina, martedì 13, l'ultimo acquisto dell'amministrazione comunale di Castelnuovo Bormida. Il sindaco Giovanni Roggero con grande giubilo ha annunciato:«Finalmente è arrivata! Già da qualche anno avevamo messo in previsione l'acquisto di una motopompa professionale visti gli eventi atmosferici di piogge intense che hanno interessato e caratterizzato il nostro territorio specialmente negli ultimi anni - informano - Ora finalmente siamo riusciti nel nostro intento, integrando così le potenzialità della nostra Protezione Civile, sempre molto attiva e presente».

Un risultato per la comunità locale: «L' acquisto della motopompa per la comunità castelnovese è per noi il raggiungimento di un grande traguardo, per la difesa del nostro territorio e in particolare dei nostri cittadini più esposti ai rischi per eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti - conclude Roggero - Nella speranza di un utilizzo raro ma consapevoli che sia importante essere sempre pronti in situazioni eccezionali».