Contagi: nell'Acquese i numeri restano sotto controllo

ACQUI TERME - Permane pressoché stabile la situazione contagi nell'Acquese. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi e dall'Asl negli ultimi dieci giorni, il totale dei positivi sul territorio e all'ospedale 'Galliano' non sta subendo variazioni particolarmente significative. Nel nosocomio termale sarebbero al momento 21 i pazienti Covid ricoverati, 2 dei quali degenti nel reparto di terapia intensiva. Una decina le persone in fase di post degenza in cura nella Rsa 'Monsignor Capra'.

Nei Comuni

Ad Acqui Terme, alle 18.30 di ieri sera, domenica 28, l'Unità di crisi regionale registrava 101 casi tra i domiciliati nel comune termale (il dato è comunque suscettibile di variazioni perché può non comprendere diversi residenti ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia o domiciliati altrove).

Negli altri comuni, la Regione segnala 12 casi a Bistagno, 9 a Alice Bel Colle, 7 a Cartosio, Strevi e Terzo, 6 a Visone. Negli altri comuni dove si registrano contagi non si superano i 3-4 casi.

I comuni "covid free" al momento sarebbero 13: Castelnuovo Bormida, Orsara Bormida, Grognardo, Morbello, Cavatore, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Montechiaro, Malvicino, Pareto, Spigno Monferrato e Merana.