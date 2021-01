Fratelli d'Italia, continua la "caccia" alle buche

ACQUI TERME - Sembra esser diventata una missione. La sezione acquese di Fratelli d'Italia è infatti andata in giro per la città alla ricerca di falle nell'arredo urbano. «Via Transimeno, via Enrico Fermi, via del Soprano e via Cassarogna - ha elencato il portavoce di Fdi Claudio Bonante attivato da iscritti e simpatizzanti - dopo un sopralluogo dei nostri militanti, abbiamo segnalato agli uffici comunali competenti quattro situazioni di criticità che auspichiamo vengano risolte nel più breve tempo possibile per evitare danni a cose o persone». Che il rinnovamento della città passi da viabilità e decoro urbano?